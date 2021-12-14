Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi



VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerinin İpekyolu ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, çok sayıda silah ile mühimmat ve malzemeler ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu İpekyolu ilçesi Erek Dağı bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda araziye gizlenen çok sayıda silah ile mühimmat ve malzemeler ele geçirildi. Savcılık talimatı doğrultusunda delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, diğer malzemeler de olay yerinde imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van

2021-12-14 17:47:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.