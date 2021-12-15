Genç Yazar Masum Tekin’in ilk kitabı çıktı

Van’da üniversite sınavına hazırlanan Masum Tekin, ‘Davacı Kelimeler’ isimli ilk şiir kitabını çıkarttı.

Ortaokuldan itibaren yazarlık hayali olduğunu anlatan Tekin, o yıllarda küçük çaplı şiirler yazarak bunları şiir sitelerinde yayınladığını söyledi. Daha sonra gazetelerde köşe yazarlığı yaptığını aktaran Tekin, Ritim Sanat Yayınları’nda basılan kitabı ile hayallerine ulaştığını vurguladı. Tekin, “Şu an daha önce hiç rastlamadığım bir duygu içerisindeyim. Ortaokul serüvenimden beridir, kitap ve kaleme büyük bağlılık besliyorum. Kalemimin gücüne tanıklık ettikten sonra o kalemi asla elimden bırakmadım. Önce kalemimden kendime ait sözler dökülüverdi sonra hikâyeler, şiirler. Gazetelerde köşe yazarlığı yaptım, bazı yayın evlerinde antoloji kitaplarına imza attım. Yazar ve şair sitelerinde mürekkebimden dökülen kelimelerle insanların kalbinde yer edindim ve çok şükür ki en sonunda hayalim olan kitabı, zorluklara göğüs gererek yayınlamayı başardım” ifadelerini kullandı.

Amacının kitaplarıyla ulaşabildiği kadar insana ulaşmak olduğuna vurgu yapan Tekin, “Amacım kitaptan para kazanmak değil, ulaşabildiğim kadar insana ulaşmak ve onlarla kitap aracılığıyla dahi olsa hasbihal edebilmekti. Bu yola baş koyduğumdan bu yana beni her zaman destekleyen aileme, akrabalarıma, dostlarıma, arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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