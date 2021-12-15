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Milletvekili Arvas: “Yatırım, üretim ve istihdam seferberliği içindeyiz”

İHA

Milletvekili Arvas: “Yatırım, üretim ve istihdam seferberliği içindeyiz”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve belediye başkanlarının Ankara temasları devam ediyor. Milletvekili Arvas ve beraberindeki Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Arvas, Van’da özellikle işsizliğin çözümü için üretim ve istihdam odaklı projelerin görüşüldüğünü, bunun yanında kente katma değer sağlayacak yatırım tekliflerinin istişare edildiğini söyledi. Van’da genç işsizliğe çözüm üretmek, istihdama ilave değerler kazandırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile verimli bir toplantı yaptıklarını ifade eden Arvas, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının katkıları ile Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında devam eden projelerinin de değerlendirildiğini belirtti. Arvas, AK Parti hükümeti ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının terörden en çok etkilenen doğu bölgesinde Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesinin altyapısına önemli mali destekler sağlayarak projeyi hibe kaynaklar ile finanse ettiğini hatırlatarak, 15 bin kişiye yeni istihdam imkanları oluşturacak projede 11 firmaya yer tahsisi yapıldığı ve bazılarının kazı çalışmalarına başladığını kaydetti. Aynı şekilde Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında alt yapısı tamamlanan Erciş Organize Sanayi Bölgesinde 24 firmaya yer tahsisi yapıldığını dile getiren Arvas, fabrika inşaatlarının devam ettiğini söyledi. Erciş Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Jeotermal Kaynak Sondaj ve Sıcak Su İletim Hattı Fizibilite Projesinde tüm saha çalışmalarının tamamlanarak sondaj aşamasına gelindiğini ifade eden Arvas, “Piyasa maliyetlerinden dolayı projeye tahsis edilen bütçenin arttırılması talebinde bulunduk. Yine aynı şekilde 3 Kasım 2020 tarihinde Özalp merkez çarşısında çıkan yangında mağdur olan esnafa yönelik yapılan Özalp Halk Pazarı Esnaf Sitesi Yapımı ve Park Altı Dükkanların Ekonomiye Kazandırılması Projesi kapsamında inşa edilecek iş yerleri için maliyetlerin yeniden değerlendirilmesi ve bütçe artışı yapılması talebimizi ileterek, ilçe ekonomisinin ve ticaretinin yeniden canlandırılmasının bu proje ile mümkün olacağını ifade ettik. İpekyolu Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan ve projelendirilen bilim merkezi konusunda da destek istedik. Doğu Anadolu Bölgesinde bir ilk olacak bilim merkezinin kurulması halinde öğrenciler ve genç yaşta herkesin becerilerini geliştirebilecek bir imkana kavuşacağını izah ettik. Özellikle küçük yaştaki ziyaretçiler için bir cazibe merkezi olacak bilim merkezinin, çocukları bilimle buluşturacağını ve teknolojiyi toplum için daha da anlaşılabilir bir hale getireceğini ifade ederek güçlü bir destek istedik. 2011 yılında meydana gelen depremlerden sonra yapı kooperatifleri olarak esnaf tarafından kurulan, Van’ı üretim üssü ve istihdam kapısı haline getirecek, ilimiz ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacak, kentimiz ve sanatkarlarımız için önemli olan ve bugüne kadar büyük fedakarlık yapılarak proje çalışmaları tamamlanan Tuşba Küçük Sanayi, Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi ve Van Mermer, Mermerit, Sünni Mermer ve Taş Süslemeciliği Küçük Sanayi Sitelerinin 2022 yılı yatırım programına alınarak söz konusu projelere kaynak aktarılmasını talep ettik” dedi.
Van'ın turizm potansiyeli en yüksek ilçelerinden biri olan Edremit'te, belediye başkanı tarafından projelendirilen ve DAKA tarafından desteklenen Yüzen Otel Projesi kapsamında atıl durumda bulunan feribotun yeniden restore edildiğini hatırlatan Arvas, “Bakanımızdan ilave mali destek talebinde bulunduğumuz projenin tamamlanması ile birlikte yerli ve yabancı turistler farklı bir tatil deneyimi yaşayacaklar. Ulusal basında da yankı bulan proje ile Edremit ilçemizin tanıtımına da önemli ölçüde katkı sağlanmış olacaktır. Tuşba Belediye Başkanımız yaptığımız toplantıda Tuşba’nın yeni kurulan bir ilçe olduğunu ifade ederek Bedesten Çarşısı Projesine destek isteyerek, yapmayı planladıkları açık semt pazarı konusunda da mali destek talebinde bulundu. Gevaş Belediyesinin imkanları ile daha önce hizmete açılan ayakkabı fabrikasında 200 kişiye iş imkânı sağlanmıştı. Belediye başkanımız daha fazla genç istihdam sağlamak amacıyla şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sağladığı desteklerle 5 bin metrekarelik yeni bir fabrika kuruyor. 500 kişinin istihdam edileceği projenin onaylanması konusunda bakanımıza talebimizi ilettik, sürecin hızlandırılmasını istedik. Aynı şekilde belediye imkanlarıyla ilçede gençlere istihdam imkânı sağlamak amacıyla 6 bin 500 metrekare fabrika inşa ederek, 350 kişiye iş ve aş olanağı sağlayan Gürpınar Belediyemiz, bakanımızdan ek bina için mali yardım isteyerek, ayrıca ilçede küçük sanayi yapılması konusunda destek istedi. Çaldıran Belediye Başkanımız jeotermal enerji bakımından zengin olan ilçede Jotermal Organize Sanayi Bölgesi kurulması talebinde bulunarak Çaldıran havzasının ekonomiye kazandırılmasını talep etti. Bunun yanında 64 bin nüfuslu ilçede genç istihdama imkân sağlayacak tekstil atölyesi kurulması konusunda mali destek istedi” ifadelerini kullandı.
“Van’da yatırım, üretim ve istihdam oluşturmak, katma değer sağlamak, hemşehrilerimizin refah düzeyini arttırmak için belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarımız ile bir seferberlik içindeyiz” diyen Arvas, şöyle devam etti:
“Belediye başkanlarımız bütün imkanlarını zorlayarak tekstil atölyeleri kurarak iş ve aş imkânı sağlıyor. Devam eden ve planlanan projelerin tamamlanması ile birlikte Van’da yaklaşık 20 bin kişiye iş imkânı sağlanmış olacaktır. Bu çabalarımıza destek veren, projelere finansal katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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