Muradiye’de sazlık yangını

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'ın Muradiye ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Durukaş Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği yangına müdahale ederken, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise bölgede çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.