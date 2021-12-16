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Van'da yankesicilik yapan 2 şüpheli, Muş'ta yakalandı

DHA

Van'da yankesicilik yapan 2 şüpheli, Muş'ta yakalandı


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, yankesicilik olaylarına karıştığı belirlenen 2 şüpheli, üzerlerinde 20 bin lira değerinde 1 cep telefonu ve 8 bin lira ile Muş'ta yakalandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yankesicilik yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yankesicilik olaylarının meydana geldiği güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Polis ekipleri, 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, Muş'ta yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin üzerlerinde, çaldıkları 20 bin lira değerinde 1 cep telefonu ile 8 bin lira ele geçirildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-12-16 09:24:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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