Van'da yankesicilik yapan 2 şüpheli, Muş'ta yakalandı



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, yankesicilik olaylarına karıştığı belirlenen 2 şüpheli, üzerlerinde 20 bin lira değerinde 1 cep telefonu ve 8 bin lira ile Muş'ta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yankesicilik yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yankesicilik olaylarının meydana geldiği güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Polis ekipleri, 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, Muş'ta yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin üzerlerinde, çaldıkları 20 bin lira değerinde 1 cep telefonu ile 8 bin lira ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-12-16 09:24:00



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