Sulama borusuna sıkışan köpek kurtarıldı

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde sulamada kullanılan demir boruya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Erciş ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde sulama amaçlı kullanılan demir boruya sıkışan köpeği fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Erciş Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince büyükşehir belediyesinden iş makinesi talep edildi. İtfaiye ekipleri borunun içindeki toprağı boşalttı. Ardından da iş makinesi kullanılarak köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Yapılan kontrollerde sağlık durumu iyi olduğu belirlenen, yiyecek verilip karnı doyurulan köpek, tekrar yaşam alanına bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-12-16 10:28:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.