Evlat nöbetindeki anne: Gel teslim ol, seni çok özledim



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı eylem, 27'nci haftada da sürdü. Eyleme katılan Saliha Mert, oğluna seslenerek, "Oğlum Yetiş, beni görüyorsan, duyuyorsan gel teslim ol. Devletimiz sana kucak açmış. O hainlerin içinde kalma gel" dedi.

Van'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten aileler, 27'nci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde, 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyıp yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne geldiklerinde, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganları attı. Parti binasından çalınan müzikle, ailelerin sesleri bastırılmaya çalışıldı. Aileler ise duruma slogan atarak tepki gösterdi.

'DEVLETİMİZ KUCAK AÇMIŞ, GEL'

Dağa kaçırılan oğlu Yetiş için eyleme katıldığını ifade eden Saliha Mert, ailelerin eylemlerini sürdüreceğini belirterek, "Biz anneler her zaman onların kapısında olacağız. Evlatlarımızı alana kadar buradayız. Yetiş oğlum sen beni görüyorsan gel teslim ol. Seni çok özledim, gel annene. Devletimiz sana kucak açmış. Gel oğlum korkma kimseden, korkma o hainlerden. Gel oğlum seni bekliyoruz" dedi.

'GELSİN ANNESİNİ SON BİR DEFA GÖRSÜN'

Balıkesir'de, üniversitede, 2'nci sınıfta okurken dağa kaçırıldığı belirtilen Fatih Aslan'ın yengesi Aynur Aslan ise hasta olan kayınvalidesinin yerine eylemde olduğunu söyleyerek, "Ben Fatih için eyleme katıldım. Annesi mide kanseri olmuş. Ben onun yerine eyleme katılıyorum. Buradan çağrıda bulunuyorum. Gelsin, annesi hasta. Hiç olmazsa annesini görsün. Gençlerimizi bu şekilde kandırıp götürüyorlar. Artık yeter, bıktık bunlardan. Gençlerimize yazık, kandırıp götürmesinler. Fatih gelsin, yuvasına dönsün" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2021-12-16 13:56:19



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