Vanlı anneler 11 aydır evlat nöbetinde

Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 11 aydır süren eylemlerinde HDP binasına yürüyerek çocuklarını istedi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün' ve 'Anneler nöbette' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.



“Oğlum geldikten sonra da burada evlat nöbetine devam edeceğim”

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Yunus'un annesi Güleser Alkan, “Çocuklarımızın artık dönmesini istiyoruz. 8 yıl önce oğlumu kaçırdılar. Oğlumu istiyorum. Yalnızım, şeker ve tansiyon hastasıyım. Evde tek yaşıyorum, kimsem yok. Ben oğlumu istiyorum. Oğlum geldikten sonra da burada evlat nöbetine devam edeceğim, hiçbir zaman terk etmeyeceğim” dedi.



“HDP bunu bilsin, anneler onları bitirecek”

Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından oğlu dağa kaçırılan Saliha Mert ise, evlat nöbetine ilk günden bu yana katıldığını belirterek, “Evlat nöbetine her zaman katılacağım. HDP bitene kadar buradayım. Eylemimize devam edeceğiz. Pes edip onları sevindirmeyeceğim. HDP bunu her zaman bilsin. Anneler onları bitirecek. Onları bitireceğimizi bildikleri için sesimizi bastırmaya çalışıyorlar ama biz susmayacağız. Evlatlarımızı alana kadar biz durmayacağız, yürüyeceğiz” diye konuştu.

