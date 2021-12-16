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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez’den Çatak ilçesine ziyaret

İHA

Vali Bilmez’den Çatak ilçesine ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesini ziyaret ederek, yapımı devam eden hizmetleri inceledi.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Tusuf Altun ile birlikte Çatak ilçesini ziyaret etti. İlçede Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından karşılanan Vali Bilmez ve beraberindekiler, ilk olarak İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerin ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 mahalle ve 32 mezrayı ilçeye bağlayan yeni Konalga grup yolunda yapılan köprü ve asfalt çalışmalarını inceledi. Yürütülen çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alan Vali Bilmez, daha sonra ilçede yapımı devam eden ve Botan Çayı için hayati önem taşıyan Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti. Arıtma tesisinde incelemelerde bulunan Vali Bilmez, burada VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’dan çalışmalar ve tesis hakkında bilgi aldı. Tesisten alınan çıktı numunelerini de inceleyerek test sonuçlarına bakan Vali Bilmez, son olarak ilçe esnafını gezdi. Dükkanları tek tek dolaşarak esnaflara bol kazançlar dileyen Vali Bilmez, vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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