Milletvekili Arvas: “Gelin geleceğin Van’ını birlikte inşa edelim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Arvas: “Gelin geleceğin Van’ını birlikte inşa edelim”

İHA

Milletvekili Arvas: “Gelin geleceğin Van’ını birlikte inşa edelim”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bütçe görüşmelerinin devam ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisinde Van’ın sanayi altyapısını, avantajları, bölgesel teşvikleri ve yapılan yatırımları anlatarak, yatırımcıları Van’a davet etti.
Van Milletvekili Arvas, yaptığı konuşmada, farklı medeniyetlerin bıraktığı izlerle zenginleşen Van’ın dünya üzerindeki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi. Arvas, “Urartulardan kalma ve halen yaşam alanı olan Van’ın çok eski tarihlerden itibaren birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasının nedeni jeopolitik ve jeostratejik konumu ile yakından ilgilidir. Terörün, bölgenin gelişimine ve geleceğine ipotek koyduğu Van, AK Parti döneminde bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Coğrafi konumu nedeniyle ticaret yolları üzerinde bulunması büyük bir avantaj olan Van, sosyoekonomik olarak da bölgenin çekim merkezidir. Çevre illerden aldığı göçler ve nüfus yapısı itibariyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun özeti gibidir. Bu nedenle Van, jeopolitik konumu itibariyle bölge illeri üzerinde çok belirleyici rol üstlenmektedir. Komşu iller ile güçlü bir etkileşimi olan Van’ın huzur ve ehemmiyeti, bölgenin ve ülkemizin bekası için büyük bir önem arz etmektedir. Van ili ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği, güçlü ve hızlı gelişen ekonomisi ile bölgenin en önemli kentidir. Van; genç nüfusu, stratejik konumu, ticari kaynakları, turizm potansiyeli, doğal güzellikleri, kültürel çeşitliliği ile yatırıma açık bir fırsat alanıdır. Van, Türkiye’nin ve Avrupa’nın Asya’ya açılan kapısıdır. Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya’nın kesiştiği bölgede yer alan Van şehri, sahip olduğu stratejik konumu itibariyle İran, Irak ve Azerbaycan’la yapılan ticarette önemli bir üs konumundadır. 500 kilometre hinterlandında Irak, Suriye, Azerbaycan, Nahçıvan, Gürcistan ve Ermenistan gibi altı ülke bulunmaktadır. Van’ın Ortadoğu, Kafkas ve Asya pazarlarına yakınlığı, karayolu, demiryolu ve havayolu ile sunduğu ulaşım kolaylığı, beşerî sermayesi, verimli arazileri, yenilenebilir enerji potansiyeli, yüksek sanayi altyapısı ile yatırımcılara büyük imkân ve fırsatlar sunmaktadır” dedi.
Van’da 1998 yılında kurulan ve ilk yatırımcısı olduğu organize sanayi bölgesinin alan büyüklüğü bakımından 510 hektarlık olduğunu hatırlatan Arvas, “Karma sanayi faaliyetlerin olduğu bölgede 410 sanayi parseli bulunmaktadır. Cazibe merkezleri kapsamında artan talep ve uluslararası markalaşmış firmaların yapmış olduğu başvurular doğrultusunda 277 hektarlık 5’inci etap için de ödemeler yapılarak OSB sınırlarına dahil edilmiştir. AK Parti hükümetlerimiz döneminde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele sonucunda kalkınmada büyük bir ivme yakalayan bölgemizde, Erciş ilçemizde ikinci bir organize sanayi bölgesi kurulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sağladığı finansal destekle alt yapısı tamamlanmıştır. Yaklaşık 22 hektar alandan oluşan birinci etapta 24 sanayi parseli yatırımcılara tahsisi edilmiş, 9 firmaya ruhsatları verilmiştir. Erciş ilçemize ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak organize sanayi bölgesinde 800 kişilik istihdam hedeflenmektedir. 2017 yılında tamamlanan tekstilkent projesinde, üretim yapan 32 firma ile doluluk oranı yüzde 100 seviyesindedir. Bu projede toplam 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanmıştır. Hükümetimizin sağladığı teşvikler ve artan talepler değerlendirilerek 2019 yılında Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. 100 hektarlık alanı kapsayan Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB’de 42 adet sanayi parselinin yol, elektrik, kanalizasyon gibi altyapı yatırımları tamamlanmış, yatırımcılara tahsisi başlatılmıştır. Proje ile 15 bin kişinin istihdam edilmesi hedeflenmektedir.
Ülkemiz, jeolojik ve coğrafik konumu itibarı ile aktif bir kuşak üzerinde yer aldığı için jeotermal açıdan dünya ülkeleri arasında zengin bir konumdadır. Van ilimiz, jeotermal kaynağı bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Özellikle Erciş ve Çaldıran ilçelerimizde hali hazırda bulunan kaynakların doğru değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla Erciş’te Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmalarını başlattık. Yapılan jeofizik etüt çalışmaları sonucunda tespit edilen bölgede 2 adet jeotermal kuyu açılacak, yatırımın fizibil olması durumunda Erciş ilçemiz sınırları içinde bin dönümlük alanda Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulacak yatırımın tamamlanması ile birlikte bin kişilik doğrudan istihdam sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.
Arvas, AK Parti’li belediyelerle birlikte tevazu, samimiyet ve gayret ile topyekûn başlattıkları yatırım, üretim ve istihdam seferberliği ile katma değer sağlamaya, gençler için istihdam oluşturmaya çabaladıklarını söyledi. Arvas, “Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın sağladığı destekler ve teşvikler ile Gürpınar Belediye Başkanımız 6 bin 500 metrekare bir fabrika inşa ederek 350 kişilik istihdam sağladı. Bu oran inşallah 2022 yılında 650 kişiye ulaşacaktır. Aynı şekilde Gevaş Belediye Başkanımız kurduğu 2 bin 800 metrekare tekstil atölyesi ile 200 kişinin istihdamına olanak sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın sağladığı katkılar ile yapımı devam eden 5 bin metrekarelik yeni fabrika da 2022 yılında 500 kişiye daha iş imkânı sağlanacaktır. Yine Muradiye ilçemizde genç istihdam programı kapsamında inşaatı devam eden tekstilkent projesi ile 2022 yılında 150 kişinin istihdamı hedeflenmektedir. Van yatırım bakımından Türkiye’nin en cazip ilidir. Bölgesel teşvik uygulamasında 6’ıncı bölgede bulunan Van, yatırımcılara birçok avantaj sunmaktadır. Zaman Van’a yatırım yapma zamanıdır. Yatırım arayışında olan güçlü ve büyük firmalara sesleniyorum. Geliniz geleceğin Van’ını birlikte inşa edelim. Bizler ve kadirşinas Vanlılar olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır, destek olmaya gönüllüyüz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Van'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Van'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Özgökçe: “Bu şehrin kaderi turizme bağlıdır"
YEREL HABERLER TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ...
Van Büyükşehir Belediyesi 2021’de 192 kilometre yol yaptı Bu yıl kent genelinde yapılan 192 kilometrelik yol çalışmaları ilçe ilçe anlatıldı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 2021’de 192 kilometre yol ...
Erciş’te sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı
YEREL HABERLER Erciş’te sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı
Vali Bilmez’den Çatak ilçesine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den Çatak ilçesine ziyaret
Van Büyükşehir Belediyesi kadın seminerlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi kadın seminerlerini ...
Vanlı anneler 11 aydır evlat nöbetinde
YEREL HABERLER Vanlı anneler 11 aydır evlat nöbetinde
Evlat nöbetindeki anne: Gel teslim ol, seni çok özledim
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Gel teslim ol, seni çok ...
Evlat nöbetindeki anne: Gel teslim ol, seni çok özledim
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Gel teslim ol, seni çok ...
AK Partili Arvas: “Turizm, ekonomik büyümede katalizör görevi görüyor”
YEREL HABERLER AK Partili Arvas: “Turizm, ekonomik büyümede ...
Luxury Balkon’dan muhteşem yılbaşı programı
YEREL HABERLER Luxury Balkon’dan muhteşem yılbaşı programı
Sulama borusuna sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Sulama borusuna sıkışan köpek kurtarıldı
Van itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale etti Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Türkiye’de en iyi itfaiyelerden biriyiz”
YEREL HABERLER Van itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale etti Van ...
Polisten öğrencilere sertifika
YEREL HABERLER Polisten öğrencilere sertifika
Van’da hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Van’da hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi ...
Van'da yankesicilik yapan 2 şüpheli, Muş'ta yakalandı
YEREL HABERLER Van'da yankesicilik yapan 2 şüpheli, Muş'ta yakalandı
Yankesicilikten aranan iki şahıs Muş’ta yakalandı
YEREL HABERLER Yankesicilikten aranan iki şahıs Muş’ta yakalandı
Muradiye’de sazlık yangını
YEREL HABERLER Muradiye’de sazlık yangını
Van’da 30 özel halk otobüsü hattı için kiralama ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Van’da 30 özel halk otobüsü hattı için kiralama ...
Milletvekili Arvas: “Yatırım, üretim ve istihdam seferberliği içindeyiz”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “Yatırım, üretim ve istihdam ...
Van kedilerini sevme yasağı bitti
YEREL HABERLER Van kedilerini sevme yasağı bitti
Van 112 rekor çağrı karşıladı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Alınan çağrıların sadece yüzde 15’i vakaya dönüştü”
YEREL HABERLER Van 112 rekor çağrı karşıladı Van Valisi ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.