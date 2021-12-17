Vanlı taksici aracında unutulan para dolu çantayı İranlı sahibine teslim etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanlı taksici aracında unutulan para dolu çantayı İranlı sahibine teslim etti

İHA

Vanlı taksici aracında unutulan para dolu çantayı İranlı sahibine teslim etti

Van’daki bir taksici, aracında unutulan ve içinde bin 800 dolar ile ziynet eşyası bulunan çantayı İranlı sahibine ulaştırdı.
Alınan bilgiye göre, Van Ferit Melen Havalimanından otele gitmek üzere taksiye binen bir İranlı turist, indiği sırada içerisinde döviz ve ziynet eşyası olan çantasını arabada unuttu. Aracında daha sonra çantayı fark eden 65 T 0435 plakalı ticari taksi şoförü Emrah Keskiner, otele gelerek İranlı turisti sordu. İranlı turistin otelde olmadığını duyan Keskiner, telefon numarasını otel yetkililerine bırakarak, İranlı turist geldiği zaman kendisine ulaşmasını ve böylece çantayı teslim edeceklerini söyledi. Akşam saatlerinde İranlı turistin gelmesi üzerine taksici Emrah Keskiner, abisi Cüneyt Keskiner ile birlikte Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M. Emin Tuğrul’un nezaretinde çantayı İranlı turiste teslim etti.
Çantasına kavuşan İranlı Mühendis Ali Turkaşvend, “Bugün çantamı takside unuttum. İçerisinde bin 800 dolar, bir saat, bir künye ve banka kartlarım vardı. Çantamı bana teslim ettiler. Ben çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum” dedi.
Çantayı sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Vanlı taksici Emrah Keskiner, yaklaşık bir yıldır abisinin yanında taksicilik yaptığını dile getirerek, “Bugün saat 12.00 civarında havalimanında bir İranlı kardeşimiz araca bindi. Onu otele bıraktığımda çantasını arabada unutmuştu. Çantayı fark ettiğimde hemen otelle iletişime geçtim. Ancak otelde olmadığını söylediler. Ben de telefon numaramı verdim ve bana ulaşmalarını istedim. Daha sonra abimle beraber adama ulaştık. Cemiyet başkanımıza da haber vererek, başkanımızın yanında kendisine teslim ettik. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Hamdolsun haram yemedik, hiçbir zaman da harama bakmadık. Bu konuda bütün Van esnafı ve taksici arkadaşlarım hassastırlar. Hiçbir zaman harama el uzatmazlar. Herkesin vatandaşlık görevini yaptığı bir ortamda, her zaman huzur olur. Haramdan kimseye fayda gelmez. Allah herkesin rızkını bir şekilde veriyor” ifadelerini kullandı.
Vanlı taksiciyi tebrik eden Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M. Emin Tuğrul da, “Bana haber verilmesinden sonra İranlı turisti aramaya başladık. Onu otelde bulduk ve kendisiyle iletişime geçerek odaya davet ettik. Çantasını kendisine teslim ettik. İçerisinde bin 800 dolar, erkek saati, bir kadın bilekliği vardı. Ben burada şunu belirtmek istiyorum. Van esnafı, Van taksicisi ve Van halkı hiçbir zaman gelen misafirlere herhangi bir yanlış yapmaz. Bu ilk değil. Defalarca kez bu şekilde araçlarımızda unutulan eşyaları sahibine eksiksiz olarak teslim etmişiz. Ben buradan tüm esnafımı sevgi ve saygıyla selamlıyor, onlara kazasız, belasız günler diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde 6 bin 700 bakım ve onarım işi yaptı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde 6 bin 700 ...
Van'da 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Başkale'de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Başkale'de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Milletvekili Arvas: “Gelin geleceğin Van’ını birlikte inşa edelim”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “Gelin geleceğin Van’ını birlikte ...
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Van'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Van'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Özgökçe: “Bu şehrin kaderi turizme bağlıdır"
YEREL HABERLER TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ...
Van Büyükşehir Belediyesi 2021’de 192 kilometre yol yaptı Bu yıl kent genelinde yapılan 192 kilometrelik yol çalışmaları ilçe ilçe anlatıldı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 2021’de 192 kilometre yol ...
Erciş’te sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı
YEREL HABERLER Erciş’te sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı
Vali Bilmez’den Çatak ilçesine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den Çatak ilçesine ziyaret
Van Büyükşehir Belediyesi kadın seminerlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi kadın seminerlerini ...
Vanlı anneler 11 aydır evlat nöbetinde
YEREL HABERLER Vanlı anneler 11 aydır evlat nöbetinde
Evlat nöbetindeki anne: Gel teslim ol, seni çok özledim
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Gel teslim ol, seni çok ...
Evlat nöbetindeki anne: Gel teslim ol, seni çok özledim
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Gel teslim ol, seni çok ...
AK Partili Arvas: “Turizm, ekonomik büyümede katalizör görevi görüyor”
YEREL HABERLER AK Partili Arvas: “Turizm, ekonomik büyümede ...
Luxury Balkon’dan muhteşem yılbaşı programı
YEREL HABERLER Luxury Balkon’dan muhteşem yılbaşı programı
Sulama borusuna sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Sulama borusuna sıkışan köpek kurtarıldı
Van itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale etti Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Türkiye’de en iyi itfaiyelerden biriyiz”
YEREL HABERLER Van itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale etti Van ...
Polisten öğrencilere sertifika
YEREL HABERLER Polisten öğrencilere sertifika
Van’da hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Van’da hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi ...
Van'da yankesicilik yapan 2 şüpheli, Muş'ta yakalandı
YEREL HABERLER Van'da yankesicilik yapan 2 şüpheli, Muş'ta yakalandı
Yankesicilikten aranan iki şahıs Muş’ta yakalandı
YEREL HABERLER Yankesicilikten aranan iki şahıs Muş’ta yakalandı
Muradiye’de sazlık yangını
YEREL HABERLER Muradiye’de sazlık yangını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.