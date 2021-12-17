Tuşba'da ‘parkı olmayan’ mahalle kalmıyor

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, parkı olmayan tek mahalle olan Beyüzümü Mahallesi halkına da park müjdesi verdi.

Hayata geçirdiği birçok projeyle bölgede bir ilk olma özelliğini taşıyan Tuşba Belediyesi, toplum tarafından takdirle karşılanan mega projelerinin yanı sıra yaptığı parklarla da halk tarafından büyük beğeni topluyor. Hizmet odaklı yönetim anlayışıyla belediyenin bütçe ve imkanlarını ilçenin kalkınması ve halkın menfaatleri doğrultusunda kullanan Başkan Akman, merkez mahellerden olup parkı olmayan tek mahalle olan Beyüzümü Mahallesi sakinlerine de park müjdesini verdi. Projesi tamamlanan parkın bin 900 metrekare alana sahip olacağını kaydeden Başkan Akman, ilk olma özelliğine de sahip olan parkı çok kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerin hizmetine sunacaklarını belirtti.

Tuşba’da güzel hizmet ve projelere imza attıklarını dile getiren Başkan Akman, “Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek sağlamak için belediye olarak elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Parsel sorunu yaşadığımız Beyüzümü Mahallemizin dışında Allah'a şükürler olsun belediye olarak her mahallemize en az bir park yaptık. Belediye olarak yer sıkıntısı olmayan bazı mahallelerimizde de birden fazla park yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Allah'a şükürler olsun Beyüzümü Mahallemizde de bulduğumuz bin 900 metrekare alana mahalle sakinleri için dinlenme ve eğlenme alanı, çocuklar için oyun grupları ve gençler için de spor alanlarının olduğu güzel bir park oluşturuyoruz. Böylelikte parkı olmayan tek bir merkez mahallemiz kalmıyor. Parkımız, mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

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