Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevresi ve servis araçlarında yapılan denetimler kapsamında, 3 araca 942 TL cezai işlem uygulanırken, hırsızlık suçundan aranması olan bir şahıs hakkında da adli işlem yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada il genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleriyle servis araçları denetim uygulaması adı altında 61 ekip ve 204 emniyet personelinin katılımıyla bir uygulama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan uygulamada; 794 şahıs sorgulanmış,131 okul servis aracı, 126 umuma açık yer, 19 metruk bina, 117 okul çevresi kontrol edilmiş ve 3 araca 942 TL cezai işlem uygulanmıştır. 1 şahıs (Hırsızlık suçundan aranması olan) hakkında adli işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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