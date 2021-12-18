Şehit Nihat Akbaş için mevlit verildi

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Şehit Başkomiser Nihat Akbaş, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

17 Aralık 2004 tarihinde şehit olan Başkomiser Nihat Akbaş için Vali Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Levent Böke ve müdürlük personelinin katılımıyla Yukarı Norşin Camii’nde Mevlidi Şerif okutuldu. Daha sonra Akköprü Mezarlığında bulunan Şehit Akbaş’ın kabri ve diğer şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek dua edildi.

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