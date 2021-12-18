Van-Trabzon uçak seferleri başlıyor

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Türk Hava Yollarının markası AnadoluJet, Van ile Trabzon arasında karşılıklı uçuşlara 4 Ocak'tan itibaren başlayacak.

Van ve Trabzon arasındaki karşılıklı uçuşlar haftanın 2 günü, salı ve perşembe icra edilecek. Seferler, Van Ferit Melen Havalimanı’ndan saat 09.55’te, Trabzon Havalimanı’ndan ise saat 11.45’te düzenlenecek.

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