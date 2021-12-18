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SP İl Başkanı İlhan: “Yapılan yanlış işlerin bedeli, sebep olanlardan tahsil edilmelidir”

İHA

SP İl Başkanı İlhan: “Yapılan yanlış işlerin bedeli, sebep olanlardan tahsil edilmelidir”

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Van’da kullanılamaz hale gelen yatırımlarla ilgili açıklamada bulundu.
SP Van İl Başkanlığında gazetecilerle bir araya gelen İlhan, yapılan yanlış işlerin bedelinin sebep olanlardan tahsil edilmesi gerektiğini söyledi. İlhan, “Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu hafta ki gündemimiz, ilimizdeki israfa dönüşmüş olan yatırımlar. Adliye lojmanları 2014 yılında 5 blok 130 daire olarak lüks bir şekilde yapıldı. Hakim ve savcılar için yapılan lojmanlar, güvenlik nedeniyle boş kaldı ve 2017 yılında sağlık müdürlüğüne devredildi. Sonuç olarak geldiğimiz noktada lojmanlar çok büyük zarar gördü, kullanılamaz hale geldi. Cumhuriyet Caddesi’nde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında yapımına başlanan, 2020 yılında açılan ve bir türlü faal olarak çalışmayan City VAN AVM bugün ilimizin en merkezi noktasında atıl bir vaziyette durmaktadır. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında yapımına başlanan otopark, 2017 yılında tamamlandı ve bu sefer de çok katlı iş merkezine dönüştürüldü. Şu anda yine ilimizin problemli yapıları arasındaki yerini korumaktadır. 2017 yılında yapımına başlanan defterdarlık binası bir türlü tamamlanmayan yapılar arasında yerini almış durumdadır. 2020 yılında Van otogarına yapılan makyajlama ve ek binalarda ilk yağmurda yapılan işin nasıl hatalı olduğu göz önüne serilmiştir. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da Kırklar Dağı’nda yapılan konutlarla ilgili yıkım kararı verildi ve yapımına izin verenlere binaların maliyetinin rücu edilmesi yönünde karar verildi. Van’da kamu tarafından yapılan atıl vaziyette kalan yapılarla ilgili olarak da mutlak suretle sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır. Aslında bugün ülkemizin yaşadığı ekonomik krizlerin sebebi iktidarın uzun yıllardır yaptığı israfın ve yanlış yatırımların bir neticesidir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak açıkça ifade etmek istiyoruz ki ilimizde olsun, bölgemizde olsun, ülkenin her neresinde olursa olsun yapılan yanlış işlerin bedeli sebep olanlardan tahsil edilmelidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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