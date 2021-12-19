Van AFAD ekipleri 1 yılda 96 olaya müdahale etti

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bu yıl 96 olaya müdahale etti.

2021 yılı içerisinde trafik kazası, mahsur kalma, boğulma, göçük ve çökme, hayvan kurtarma, kayıp şahıs arama, çığ ve sel felaketleri başta olmak üzere birçok olaya müdahale eden AFAD ekipleri, yıl içerisinde 96 olaya müdahale ederek hayat kurtardı. AFAD Van İl Müdürlüğü ekipleri, bir yılda 31 trafik kazası, 4 boğulma, 5 sel ve su baskını, 41 kayıp şahıs ve mahsur kalma, 2 deprem, 1 yıldırım düşmesi, 2 şüpheli paket, 9 kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer savaş tehlikesinin mevcut olabileceği durumlarda alınan koruyucu önlem (KBRN) görevi ve 1 yüzük sıkışması olayına müdahale etti. Ekipler, trafik kazalarında araç içerisinde sıkışan yaralıları da çıkartarak hayat kurtardı. Yine mahsur kalma ve göçük olayında da birçok kişinin yaşama tutunmasına vesile olan ekipler, bölgede çetin geçen kış şartları nedeniyle meydana gelen çığ felaketleri nedeniyle ilçelerde görev yapan kurucular başta olmak üzere belediye çalışanları, STK üye ve gönüllüleri ile arama kurtarma çalışmaları için gönüllü olan vatandaşlara eğitim verdi.

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