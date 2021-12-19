TFF 2. Lig: Vanspor FK: 3 - İnegölspor: 1

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği İnegölspor’u 31 mağlup etti.



Stat: Atatürk

Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Mücahit Değermenci xx, Sabri Üstünel xx

Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xxx, İlyas Ekiz xx (Kerem Hakan Vapurluoğlu dk. 61 xx), Barış Gök xxx, İsmet Kavuştu xxx, Mete Yıldız xxx, Oktay Aydın xxx, Fatih Somuncu xxx, Furkan Polat xxx (Selim Kayacı dk. 76 xx), Sedat Komi xx (Kubilay Akyüz dk. 76 xx), Emrah Tacir xxx (Furkan İnce dk. 88 ?), Hamza Küçükköylü xxx (Baran Basut dk. 89 ?)

İnegölspor: Gökhan Siverek x, İbrahim Sürgülü x, Bahadır Taşdelen x, Emir Özsoy x (Furkan Özyapı dk. 84 ?), Serkan Sözmen x, Samet Cantürk x, Selimcan Temel x (Mustafa Kayabaşı dk. 71 x), Enes Ata xx (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 84 ?), Aykut Uluç x, Hakkı İsmet Şimşek x, Ömer Faruk Ermeç x (Gülhan Üreyen dk. 71 x)

Goller: Hamza Küçükköylü (dk. 51 ve 58), Polat Furkan (dk. 75) (Vanspor FK), Enes Ata (dk. 65) (İnegölspor)

Sarı kartlar: Sedat Komi, Furkan İnce (Vanspor FK), Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor)

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