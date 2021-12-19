Vanspor FK - İnegölspor: 3-1



Behçet DALMAZ / VAN, (DHA)STAT: Atatürk Şehir

HAKEMLER: Mehmet Türkmen xx, Mücahit Değermenci xx, Sabri Üstünel xx

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ xx, Mete Yıldız xx, Emrah Tacir xx (Dk. 88 Furkan İnce x), Fatih Somuncu xx, Hamza Küçükköylü xxx (Dk. 88 Baran Basut x), Furkan Polat xxx, (Dk. 75 Kubilay Akyüz xx), İlyas Ekiz xxx (Dk. 62 Kenan Hakan Vapurluoğlu xx), İsmet Kavuşçu, Oktay Aydın xx, Sedat Komi xx (Dk. 75 Kenan Kayacı xx), Barış Gök xxx

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek x, İbrahim Sürgülü xx, Hakkı İsmet Şimşek x, Bahadır Taşdelen x, Emir Özsoy x (Dk. 86.Furkan Özyapı x), Serkan Sözmen x, Samet Cantürk xx, Selimcan Temel x, Mustafa Kayabaşı x (Dk. 73 Gülhan Üreyen x), Aykut Uluç xx, Ömer Faruk Ermeç xx , Enes Ata xx (Dk. 86 Bünyamin Yavaşoğlu x)

GOLLER: Dk. 51 ve dk. 58 Hamza Küçükköylü, Dk. 74 Furkan Polat (Vanspor FK) - Dk. 65 Enes Ata (İnegölspor)

SARI KART: Dk. 90+1 Furkan İnce (Silahtaroğlu Vanspor FK)TFF 2'nci Lig Kırmzı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Van Spor FK, ligin 18'inci haftasında evinde İnegölspor'u konuk etti. Vanspor FK ligde oynadığı 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle 29 puanla onuncu sırada yer alırken, rakibi İnegölspor ise 18 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle 24 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Konuk takıma karşı maçın ilk dakikalarında daha üstün bir futbol sergileyen Silahtaroğlu Vanspor FK, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında daha hızlı başlayan ev sahibi takım, 51 ve 58'inci dakikalarda Hamza Küçükköylü'nün attığı muhteşem gollerle 2-0 öne geçti. Enes Ata'nın 65'inci dakikada kaydettiği golle fark bire indi. Vanspor'un 3'üncü golünü 74'üncü dakikada Furkan Polat kaydetti. Maç, ev sahibi Vanspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-12-19 15:31:33



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