Van’da gümrük kaçakçılığı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 13 19 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 40 litre alkol, 800 paket sigara, 8 bin 500 adet makaron, 7 kilo tütün, 13 kilogram nargile tütünü, 130 adet puro, 694 adet ilaç, 233 adet akıllı saat, 10 adet akıllı saat kordonu, sahte olduğu değerlendirilen 100 adet 100 TL banknot, 2 adet ikamet izin belgesi, 6 adet pasaport, ruhsatsız olduğu değerlendirilen bin 256 adet kurusıkı tabanca, 2 bin 500 adet kurusıkı tabanca şarjörü, bin 409 adet 7.62 mm çaplı AK47 fişeği, 1 adet tabanca, 100 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 16 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler
Başlatılmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.