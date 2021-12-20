Van’da 23 kişi tutuklandı

Van’da hırsızlık yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 23 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 13 19 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 41 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 39 şahıs yakalanmış ve 19 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 300 metre yüksek gerilim kablosu, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet monitör, 1 adet klavyemouse, 1 adet tabanca, 15 adet dolu tabanca fişeği, 1 adet kompresör tabancası, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet müzik seti, 1 adet üç tekerlekli bisiklet, 2 adet cep telefonu, 17 bin 455 Türk Lirası nakit para, 340 Dolar nakit para ve 180 Euro nakit para ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 13 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 4 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 1 adet tabanca, 8 adet dolu fişek, 2 adet bıçak ve 6 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından da 1 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet bıçak, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği, 17,14 gram metamfetamin, 6,89 gram esrar, 2,95 gram eroin, 0.60 gram bonzai ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.

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