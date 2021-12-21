Van’da kar tatili

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Van’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Başkale, Bahçesaray, Çatak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir” denildi.

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