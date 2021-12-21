Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı; çocuklar sevindi(2)

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VAN'IN 3 İLÇESİNDE KAR TATİLİ

Van Valiliği, kar yağışı nedeniyle Başkale, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde ilk, orta, lise ile taşımalı eğitim yapan okulların bugün tatil ediğini duyurdu. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-12-21 08:47:42



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