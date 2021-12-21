Van'daki balık çiftliklerinde alabalık sağımı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk havada alabalık sağımı gerçekleştirdi.

İl genelindeki alabalık tesislerinde yaz kış demeden denetimlerini sürdüren Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesindeki Şifa Alabalık Tesisini ziyaret etti. Burada tesis çalışanları ile birlikte alabalık sağımını gerçekleştiren ekipler, sağım hakkında teknik bilgilendirmelerde de bulundu. Sağımla ilgili açıklamada bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, “Aralık, ocak ve şubat ayları balıkların sağım dönemidir. Bizler de alabalık tesislerimizi ziyaret ederek hem yaptıkları sağımları takip etmek hem de sağımın nasıl yapıldığı ile ilgili kendilerine bilgi aktardık” dedi.



“İlimizde 37 alabalık tesisi mevcuttur”

Van’da 37 alabalık tesisi olduğunu dile getiren Demir, “Bunların projedeki tam kapasiteleri yaklaşık 3 bin 700 tondur. Ancak bunlar yaklaşık yüzde 70 kapasiteyle çalıştıkları için yılda 2 bin 600 ton alabalık üretimimiz mevcut. Bu 37 işletmenin 21 işletmesinde yavru balık yetiştiriciliği yapılmakta olup, yılda yaklaşık 30 milyon yavru balık yetiştirilmektedir. Bu 21 işletmenin 7 tanesi kendi yavrusunu ürettiği gibi dışarıya da yavru satabilmektedir. Geriye kalan 14 işletme ise sadece kendi ihtiyacı olan yavru üretmektedir” ifadelerini kullandı.

Çatak ve Bahçesaray’da su sıcaklığının yaz ve kış 8 ila 13 derece arasında olması nedeniyle buradaki işletmecilerin yavru balık üretimine teşvik edildiğinin altını çizen Demir, “Özellikle yavru balıkların istediği sıcaklık 8 ila 13 derecedir. Onun için biz Çatak ve Bahçesaray’daki üreticilerimizi yavru yetiştiriciliğine yönlendiriyoruz. Bu şekilde yavru üretimimiz hızla artmaktadır. Geçen yıllarda yaklaşık 15 milyon olan yavru üretimimiz, 2021 yılı itibariyle yaklaşık 30 milyondur” şeklinde konuştu.

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