Van’da trafik kazası: 5 yaralı

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Van’ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında ÇaldıranÖzalp yolu Yağbasan Mahallesi yakınlarında 65 LE 712 plakalı araç yoldan çıkarak kayalıkların üzerine uçtu. Çevredeki vatandaşların 112’ye haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçtaki 5 yaralı sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Ambulanslara alınan yaralılar Çaldıran Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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