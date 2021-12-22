Karayolları ekiplerinin kar mesaisi

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, dün gece etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısıyla kapanan yolları kesintisiz çalışarak ulaşıma açtı.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve tipi, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de etkili oldu. Kar yağışı ve tipi ile birlikte birçok yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, şehirlerarası yollarda uzun süreli trafiğe kapandı. VanÇaldıranDoğubayazıt yolunun 1326 kilometreleri arası, MuşTatvan yolunun 1236. kilometre arası, TatvanVan karayolunun 067 kilometre arası, HakkâriŞırnak karayolunun 014 kilometre arası MuşBulanık karayolunun 2032 kilometre arası yoğun kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı mahsur kalma ve trafik kazaları yaşanmaması için Karayolları ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri ulaşıma kapatılan yolları açarak kontrollü geçişe izin verdi.

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