Otomobil, buzlanan yolda devrildi: 5 yaralı

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Hakan SARI/ÖZALP (Van), (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çaldıran-Özalp karayolu Yağbasan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 LE 712 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2021-12-22 10:38:18



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