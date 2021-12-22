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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çatak’ta kar temizliği çalışmaları

İHA

Çatak’ta kar temizliği çalışmaları

Van’ın Çatak ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle belediyesi ekipleri tarafından kar temizliği çalışmaları başlatıldı.
Dün akşam etkili olan kar yağışı sonrası Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, harekete geçti. Kar temizleme çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar iş makineleri yardımıyla temizlenirken, yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizleniyor.
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince greyder, kepçe, kar küreyici gibi araçlarla kar temizliği ve yol açma çalışmasını yapılıyor. İş makinelerin giremediği yerlerde ise ekiplerimiz kürekler ile karları temizliyor. Toplanan kar yığınları kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor” dedi.

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