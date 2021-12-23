Çaldıran’da karla mücadele çalışmaları

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediyesi ekipleri tarafından kar temizliği çalışmaları başlatıldı.

Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bir bölümünü etki altına alan kar yağışı ve tipi Van’ın Çaldıran ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı sonrası Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, harekete geçti. Kar temizleme çalışmaları kapsamında kırsal mahallelerin yollarını temizleme çalışması devam ediyor.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Kışın en ağır geçtiği ilçemizde karla mücadele ekiplerimiz 7/24 görev başında. Karla mücadele ekiplerimiz, ilçemizde kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak, merkez ve kırsal mahallerimizde günlük yaşamın aksamaması için karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.