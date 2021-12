Girişimci kadın, gümüş sanatıyla hayata tutundu Sıra dışı tasarımlarını Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiyor 15 liralık boncukla başladığı tasarım işiyle ailesine katkı sağlıyor

Vanlı girişimci Gül Tunuç, gümüş işçiliğiyle Selçuklu ve Osmanlı figürlerini doğal taşlar eşliğinde takılarla birleştirip sıra dışı tasarımlar yapıyor.

Van’da 2011 yılında meydana gelen depremi fırsata dönüştüren ve 15 lirayla başladığı takı tasarımı işini geliştirerek ilerleten 3 çocuk annesi Gül Tunuç (40), sıra dışı takılarını Türkiye’nin dört bir köşesine gönderiyor. Van’da başta Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere Urartu’nun savatlı gümüş işçiliğini takılarına yansıtan Tunuç, tasarımlarıyla takdir topluyor. Büyük bir özveriyle tasarladığı takılarını her kesimin beğenisine sunan ve Türkiye’nin her bölgesine gönderen Tunuç, hem kendi ailesine hem de kentin ekonomisine katkı sağlıyor. Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Okulu’nda ustalık belgesi için eğitim alan Tunuç, kendisi gibi kadınların tasarımlarla iş sahibi olmasına katkı sağlamayı hedefliyor.



“Ürünler tamamen sıra dışı”

İHA muhabirine konuşan takı tasarımcısı Gül Tunuç, 2011 yılında meydana gelen depremde zor günler geçirdiğini ve çocuklarının geçimini sağlamak için takı tasarlayıp sattığını belirtti. Sadece çocuklarının geçimi için başladığı işi ilerlettiğini anlatan Tunuç, “Daha sonra kendi hayatımda severek yapabileceğim bir iş ararken, takı işine yine geri döndüm. Bu defa hem kaliteli savatlı gümüşlere hem tarihimizi hem de sanatımızı göz önüne bulundurarak çalışma başlattım. Bir hocamızın teklifiyle burada savatlı gümüş, Urartu, Selçuklu ve Osmanlı figürleri hepsini bir araya getirip doğal taşlarla birleştirip insanlara sunuyorum. Fakat yaptığım bu ürünler tamamen sıra dışı, yani bir düzeneğe bağlı değil, her takıda farklı bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum” dedi.



“Takıları hayranlıkla alıyorlar”

“Elite World Van Otel içinde gelen misafirlere hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde 150 büyükelçi Van’a gelmişti. Gelen elçilerin birçoğuna satış yaptım ve takıları çok beğendiler. Buraya gelen bakanlar, amirler takıları gören herkes çok beğeniyor ve sıra dışı olduğunu söylüyor. Taşlarla tasarımları bir birine uyarlayarak yapıyorum. Her bir motifin duygularını da anlattığım takıları hayranlıkla alıyorlar” diye konuştu.



“Kadınların yeteneklerini ortaya çıkarması gerekiyor”

Tüm kadınların sevdiği alanda çalışması ve kazanması gerektiği konusunda öneride bulunan Tunuç, “Takı işi biraz keyif işidir, insanlar sevdikleri alanda çalışmalılar. Bu anlamda kadınlarında merakı varsa, elinde ki malzemeleri değerlendirmeye başlasınlar. Bir şey yapmaya başladıkları zaman, iyi şeylerin ortaya çıktığını görecekler. Çıkan bu ürünleri satışa sunup, parasını alacakları zaman daha keyif duyacaklar. Gerek ekonomik açıdan, gerekse de psikolojik açıdan rahatlıyorsunuz. Kadınlara kesinlikle tavsiye ediyorum; hangi alanda kendilerine güveniyorlarsa o alanda çalışınlar. Kadınların yeteneklerini ortaya çıkarması gerekiyor” şeklinde konuştu.



“15 lira boncukla girdim, 10 bin TL ile çıktım”

Van’da 2011 yılında meydana gelen depremi bir fırsata dönüştürdüğünü anlatan Tunuç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben deprem dönemi yani o kriz döneminde 15 lira boncukla girdim, 10 bin TL ile çıktım. Sürekli yeni tasarımlar yapıp sattım. Birikim yapıp kendi ihtiyaçlarımı ve çocuklarımın ihtiyaçlarını giderdim. Bu bir kadının yapabileceği çok şey anlamına geliyor. Hiçbir şey yokken, çok şey üretebiliyoruz. Savatlı gümüş 750 derecelik sıcaklıkta oluşan bir çamurdan gümüşe işlenmesidir. Bu gümüşün tarihi 3 bin yıla dayanıyor. Urartu figürlerinin yanı sıra, Selçuklu ve Osmanlı figürleri savatlı gümüşe işleyip, Türkiye’nin her yerine kişiye özel üretip, hem kendi sanatımızı hem de ilimizin tarihini Türkiye’nin 81 ilinde sergileyip, ekonomik gelişimine katkı sunuyoruz. Bu anlamda bu işte gelişmeme, kurs belgelerimi almama yardımcı olan Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Okulu Metal Teknolojisi Öğretmeni Hakan Köroğlu’na teşekkür ediyorum.”

