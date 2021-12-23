Doğum sancıları tutan Süheyla, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan kırsal Yaylakonak Mahallesi´nde doğum sancıları tutan Süheyla Alev (33), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Alev, hastanede sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.
Bahçesaray'ın Yaylakonak Mahallesi´nde 3'üncü çocuğuna hamile olan Süheyla Alev'in, dün doğum sancıları başladı. Yakınları, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ni arayıp yardım istedi. Mahalleden ilçeye ulaşımın sağlandığı yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi ile Bitlis'in Hizan ilçesinden Bahçesaray'a giden yol kar nedeniyle kapalı olunca ambulans helikopter istendi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopterin hem mahalleye hem de Bahçesaray´a iniş yapamayacağı değerlendirilerek, Süheyla Alev´in kara yoluyla Hizan´daki Ulubeyli Jandarma Karakolu´na götürülmesi, buradan da alınarak Van kent merkezine getirilmesine karar verildi. Yakınları tarafından kara yoluyla Ulubeyli Jandarma Karakolu´na götürülen Süheyla Alev, helikopterle alınarak Van Bölge ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Alev, burada bir kız bebek dünyaya getirdi. Süheyla Alev ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-12-23 15:13:50
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