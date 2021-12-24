Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 05.26'da ilimiz Tuşba ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yoktur" denildi.

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