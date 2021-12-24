Van'da 400 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 400 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İHA

Van'da 400 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale'de 8, Çaldıran’da 5, Çatak’ta 115, Edremit’te 1, Gevaş’ta 14, Gürpınar’da 108, İpekyolu’nda 41, Muradiye’de 17 ve Tuşba ilçesinde 17 olmak üzere toplam 400 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meteorolojiden çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ uyarısı
Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitim veren okullara kar tatili
YEREL HABERLER Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitim veren okullara kar ...
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Van'da kar tatili
YEREL HABERLER Van'da kar tatili
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
YEREL HABERLER Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van-Bahçesaray yolu tekrar ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van-Bahçesaray yolu tekrar ulaşıma kapandı
TEGV Van Muradiye Öğrenim Birimi’nde Gönüllüler Günü Kutlaması
YEREL HABERLER TEGV Van Muradiye Öğrenim Birimi’nde Gönüllüler Günü ...
"Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Van’da
YEREL HABERLER "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Van’da
Van’da yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Van’da yoğun kar yağışı
Van-Bahçesaray tek şeritten ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Van-Bahçesaray tek şeritten ulaşıma açıldı
Doğum sancıları tutan Süheyla, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Doğum sancıları tutan Süheyla, ambulans helikopterle ...
Büyükşehir Belediyesi refakatçi misafirhanesi çalışanlarına seminer verildi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi refakatçi misafirhanesi ...
Karla kaplı yollar, Van 112’yi durduramadı
YEREL HABERLER Karla kaplı yollar, Van 112’yi durduramadı
Girişimci kadın, gümüş sanatıyla hayata tutundu Sıra dışı tasarımlarını Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiyor 15 liralık boncukla başladığı tasarım işiyle ailesine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Girişimci kadın, gümüş sanatıyla hayata tutundu Sıra ...
Başkan Aslan'dan 2021 yılı değerlendirmesi Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan: “2021 yılı Van OSB için çok verimli ve kaliteli bir yıl oldu”
YEREL HABERLER Başkan Aslan'dan 2021 yılı değerlendirmesi Van OSB ...
Milletvekili Arvas, "Ulaştırma altyapısı, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde önemli bir etkendir”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas, "Ulaştırma altyapısı, sosyal ve ...
Tarladan şampiyonluğa
YEREL HABERLER Tarladan şampiyonluğa
Çaldıran’da karla mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Çaldıran’da karla mücadele çalışmaları
Van'da 109 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 109 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
VASKİ'den don uyarısı
YEREL HABERLER VASKİ'den don uyarısı
Çatak’ta kar temizliği çalışmaları
YEREL HABERLER Çatak’ta kar temizliği çalışmaları
Vanspor FK, Niğde Anadolu FK maçına kenetlendi
YEREL HABERLER Vanspor FK, Niğde Anadolu FK maçına kenetlendi
Muradiye'de kar ve tipi nedeniyle çekici şarampole düştü
YEREL HABERLER Muradiye'de kar ve tipi nedeniyle çekici şarampole ...
Çöken ahırdaki hayvanlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Çöken ahırdaki hayvanlar kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.