Tuşba Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor

Van’ın Tuşba Belediyesi etkili olan kar yağışı ile birlikte mahallelerde başlattığı karla mücadele çalışmasını 48 personel ve 36 araçla yürütüyor.

Tuşba Belediyesi, ilçede dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi adına oluşturduğu karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleri doğrultusunda daha önce koordine edilen ekipler, kar yağışının etkili olduğu andan itibaren zaman kaybetmeden karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekiplerin, karla mücadelede çalışmaları yüksek kesimlerde etkili olan tipi yüzünden zorlukla yürütüldüğü ifade edildi. Kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı olumsuz etkilediği ilçede, ekiplerce ana yolların tamamının açıldığı ve ara yollarda ise kar temizleme çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Tuşba Belediyesi 12’si teknik, 36’sı operatör ve saha olmak üzere toplam 48 personel ile kamyon, greyder, beko loder, dozer ile tuzlama araçlarından oluşan toplam 36 araçla ilçe sınırlarında bulunan 657 kilometrelik yol ağını açık tutmaya çalıştığı belirtildi.

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