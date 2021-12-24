Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitim veren okullara kar tatili (3)



BAŞKALE'DE 71 YERLEŞİM YERİNİN YOLU AÇILDI

Van'ın Başkale ilçesinde, 3 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 köy ve mezranın yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışının durmasından sonra Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. Özellikle kar kalınlığının 1 metreyi aştığı İran sınırındaki bölgelerde yoğun mücadele yürütüldü. Zorlu şartlara rağmen yapılan çalışmalar sonucu şu ana kadar 71 mahalle ve mezranın yolu, kardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

İlçede 3 kırsal mahalle ve 8 mezranın yolunun kapalı olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Bakım Dairesi yetkilileri, çalışmaların 7/24 esasına göre yürütüldüğünü, bu yolların da en kısa zamanda açılacağını belirtti. Harun AKSU/ BAŞKALE (Van), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-12-24 11:50:54



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