Kaymakam Kundakçı, üniversite sınavına hazırlanan gençlerle bir araya geldi

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki ücretsiz kurslara katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Kursta eğitim alan öğrencilerle her hafta bir araya gelen ve onlarla yakından ilgilenen Kaymakam Kundakçı, nasihat vererek gençlerin taleplerini yerine getiriyor. Bu haftada da öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Kundakçı, öğrencileri motive edip iyi bir üniversite kazanmaları için daha sıkı ders çalışmalarını önerdi.

Kursta eğitim alan Narin Sevgili isimli öğrenci, kendisini çok şanslı hissettiğini belirterek, “Bizi düşünen ve hayata bizim gözümüzden bakan, her türlü derdimizle ilgilenen bir kaymakamımız olduğu için çok mutluyuz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mithat İzsiz ise Bahçesaray Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açtıkları üniversiteye hazırlık kursuna 35 öğrencinin katıldığını belirterek, “Açılan üniversiteye hazırlık kursuna gerekli kaynak desteği sunan Kaymakamımız Ömer Tuğrul Kundakçı'ya çok teşekkür ederim. Şirin ilçemizden ülkemizin önemli üniversitelerine öğrenci göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu sene daha güzel bölümlere, daha güzel üniversitelere öğrencilerimizi göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı da, tüm gençleri önemsediklerini dile getirerek, “Onlar bizim geleceğimiz. İlçemiz için, ülkemiz için güzel yerlere gelip güzel çalışmalara imza atacaklarına olan güvenimiz tamdır. Bu kapsamda gençlerimize eğitimle ilgili her türlü desteği sunan Kaymakamımız Ömer Tuğrul Kundakçı’ya çok teşekkür ederim” diye konuştu.

