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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fabrika gibi çalışan okulun cirosu 3,7 milyon liraya ulaştı

İHA

Fabrika gibi çalışan okulun cirosu 3,7 milyon liraya ulaştı

Van'ın Erciş ilçesinde okulların ve kurumların ihtiyacı olan sıra, masa, dolap ve büro malzemesinin yanı sıra dezenfektan malzemesi üreten Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin cirosu 3 milyon 704 bin liraya ulaştı.
Okulun metal teknolojisi, mobilya ve kimya bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde kurum ve okullardan gelen talepler üzerine dezenfektan, sıra, masa, dolap ve büro malzemeleri üretiyor. Okulda 2 bin 500 öğrenci sıra takımı, 165 takım öğretmen kürsüsü, 100 öğretmen dolabı, 300 öğrenci dolabı ve 95 ton el dezenfektanı üretildi. Bir fabrika gibi üretimin yapıldığı okulun 3 milyon 704 bin lira ciroya ulaşmasını sağlayan öğrenciler, ürettikleri dezenfektan ve mobilyaları, hem ildeki hem de il dışındaki okullara gönderiyor. Bu sayede öğrendikleri bilgileri atölyede sanata dönüştüren öğrenciler, hem kendilerini geliştirme imkanı buluyor hem de kazandıkları parayla aile bütçelerine katkı sunuyor.

"95 ton dezenfektan ürettik"
Okul Müdürü Veysel Sağlam; metal, mobilya ve kimya teknolojileri alanında döner sermaye kapsamında üretim yaptıklarını belirterek, “Okulumuz mobilya ve metal bölümlerinde 2 bin 500 takım öğrenci sırası, 165 takım öğretmen kürsüsü, 300 adet öğrenci dolabı, 100 adet öğretmen dolabı ve kimya alanında 95 ton el dezenfektanı üretimi yaptık. Bu üretilen ürünler Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla çeşitli illerdeki okullarımıza ve kurumlarımıza satışını yaptık. Bu yaptığımız satıştan okulumuzda özellikle atölyelerde çalışan öğrencilerimiz aylık yaklaşık 2 bin 500 TL olarak ücret aldılar ve aynı zamanda öğrencilerimiz burada aile bütçelerine de katkıda bulundular. Bu arada atölyelerde çalışan bütün öğrencilerin sigortalarını yaptırdık. Öğrencilerimiz atölyelerde çalışarak daha ciddi bir şekilde el becerilerini kazanarak aranan elaman konumuna geldiler. Bu çalışmalarda bize destek veren İl Milli Eğitim Müdürümüze ve bakanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

"Geleceğimiz açısından iyi olacak"
Öğrencilerden Emre Yılmaz ise öğrenci ve öğretmen dolaplarıyla okullara masa ve sandalye yaptıklarını söyleyerek, “Benim bölümüm çok güzel. Biz bu bölümü bitirdikten sonra kendimize dükkan açabiliyoruz. Buradan kazanç elde ediyoruz. Kazandığımız parayla aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Bu işi severek yapıyorum. Mobilyacılık çocukluktan beri hayalimdi. Hayallerim de gerçek oldu. Bizim mobilya bölümümüz çok güzel bir bölüm. Öğretmenlerime ve müdürüme çok teşekkür ediyorum" dedi.
Fırat Akyüz de kimya atölyesinde çalıştığını belirterek, “Burada dezenfektan üretiyoruz. Ürünlerimizi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz. Hem meslek öğreniyoruz hem de ekonomik kazanç elde ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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