Vanlı öğrenciler Vanlı çocukların kahramanlığını izledi

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Van Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler Vanlı çocukların kahramanlığını anlatan ‘120’ filmini izledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler film izlemeye devam ediyor. Müdürlük konferans salonunda ağırlanan Atatürk Anadolu Lisesinin öğrencileri, 1. Dünya Savaşı sırasında sınır birliklerinde cephane tükenince ordumuza yardım için yola çıkan 120 Vanlı çocuğun yolculuklarının konu alındığı 120 isimli film izletildi.

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