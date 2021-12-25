Vanlı öğrenciler Vanlı çocukların kahramanlığını izledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanlı öğrenciler Vanlı çocukların kahramanlığını izledi

İHA

Vanlı öğrenciler Vanlı çocukların kahramanlığını izledi

Van Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler Vanlı çocukların kahramanlığını anlatan ‘120’ filmini izledi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler film izlemeye devam ediyor. Müdürlük konferans salonunda ağırlanan Atatürk Anadolu Lisesinin öğrencileri, 1. Dünya Savaşı sırasında sınır birliklerinde cephane tükenince ordumuza yardım için yola çıkan 120 Vanlı çocuğun yolculuklarının konu alındığı 120 isimli film izletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ürdün’den Türkiye’ye uzanan aşk hikayesi
YEREL HABERLER Ürdün’den Türkiye’ye uzanan aşk hikayesi
Van'da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Van'da sokak hayvanları unutulmadı
Van’da 24 kilo 450 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 24 kilo 450 gram eroin ele geçirildi
Van’da 62 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van’da 62 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız ...
Van OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Van OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
Van’da 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Muradiye Belediyesinden karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Muradiye Belediyesinden karla mücadele çalışması
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Lise öğrencilerinden adliye ziyareti
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinden adliye ziyareti
Van Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ...
Edremit Belediyesinden "fahiş fiyat ve kur indirimi" denetimi
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden "fahiş fiyat ve kur indirimi" ...
Van’da Mevlana Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Van’da Mevlana Haftası etkinliği
Van-Bahçesaray yolu yeniden ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Van-Bahçesaray yolu yeniden ulaşıma açıldı
Savcı olma hayali kuran öğrenciye cumhuriyet başsavcıdan jest
YEREL HABERLER Savcı olma hayali kuran öğrenciye cumhuriyet ...
Fabrika gibi çalışan okulun cirosu 3,7 milyon liraya ulaştı
YEREL HABERLER Fabrika gibi çalışan okulun cirosu 3,7 milyon liraya ...
Vaka sayısının sıfır olduğu Çatak’ta 3. doz aşı seferberliği
YEREL HABERLER Vaka sayısının sıfır olduğu Çatak’ta 3. doz aşı ...
Uzmanlardan emzirme uyarısı Emzirme Danışmanı Ebe Nurgül Gönen: “Emzirme, besinin ötesinde olup anne ve bebek arasında ruhsal bir bağa neden olur”
YEREL HABERLER Uzmanlardan emzirme uyarısı Emzirme Danışmanı Ebe ...
Van polisi sokak hayvanları için seferber oldu
YEREL HABERLER Van polisi sokak hayvanları için seferber oldu
Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitim veren okullara kar tatili (3)
YEREL HABERLER Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitim veren okullara kar ...
Kaymakam Kundakçı, üniversite sınavına hazırlanan gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Kundakçı, üniversite sınavına hazırlanan ...
Sınır hattında kar kalınlığı 3 metreyi buldu Kapanan yollar belediye ekipleri tarafından tek tek açılıyor
YEREL HABERLER Sınır hattında kar kalınlığı 3 metreyi buldu Kapanan ...
Van’da kar yağışı heyecanı
YEREL HABERLER Van’da kar yağışı heyecanı
Van'da KADES uygulaması 900 kadının hayatına dokundu
YEREL HABERLER Van'da KADES uygulaması 900 kadının hayatına dokundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.