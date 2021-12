Urartu Göz hizmet ağını genişletti

Van’da 18 yıldır kesintisiz bölge halkına hizmet veren Urartu Göz, ülke dışındaki hastaları da kabul ederek il ve ülke ekonomisine katkı sunuyor.

2021 yılı ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan, 2021 yılında kadro ve hizmet ağını genişlettiklerini söyledi. Urartu Göz bünyesine aldıkları fizik tedavi servisi ile Van ve bölge halkına hizmet vermeye başladıklarının altını çizen İlhan, “Şu an aktif olarak fizik tedavi doktorumuz ve fizik terapi ekibimiz bu konuda her türlü tedaviyi uyguluyor. Biz göz anlamında yola çıktık. Bu çerçevede göz anlamında lazerimizde yenilik yapıp akıllı lazer moduna geçtik. Akıllı mercekler ve diğer tıbbi tedavi uygulama alanıyla ilgili de her türlü yenilikleri takip ettik. Bunun yanında geçen ay ‘5. Urartu Günleri’ni düzenledik. Toplantı çerçevesinde Van, Ağrı, Batman, Elazığ, Hakkari, Muş, Bitlis, Iğdır gibi havzadaki göz doktorlarını burada toplayarak, bilgi güncellenmesi için akademik ortam oluşturduk” dedi.

Urartu Göz bünyesinde yaklaşık 45 kişiyi istihdam ederek il ekonomisine katkı sunduklarını belirten İlhan, “Burada 45 kişinin istihdamını sağlayarak il ekonomisine olumlu katkımız var. Yine ilimizde ikinci bir ameliyathane yaparak, inşaatından diğer tüm ihtiyaçlarını karşılama yönüyle yine il ekonomisine katkımız olmaktadır. İnşallah 2022 yılında da bunları gerçekleştirerek sürdürmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Urartu Göz merkezine ülke dışından da hasta kabul ettiklerini belirten İlhan, “Merkezimize ağırlıklı olarak Irak, Azerbaycan ve Nahçıvan’dan hastalarımız gelmektedir. Maalesef İran’dan ilimize beklediğimiz kadar hasta gelişi yok. Geçen sene Afrika’dan bir hastamız gelmişti. Bu sene de Güney Kore’den bir hastamız var. Urartu Göz olarak bölgede ‘A Grubu’ bir hizmet veriyoruz. İnsanlarımızın Ankara, İstanbul gibi merkezlerde çok daha külfetli maliyetlerle yaptıracakları tedavileri burada olmasını sağlayarak bu yönden de önemli bir hizmeti karşıladığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

