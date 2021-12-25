Vali Bilmez: Bölgede ilk yerleşik hayata geçen Müslüman ahali Pinyanişilerdir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez: Bölgede ilk yerleşik hayata geçen Müslüman ahali Pinyanişilerdir

DHA

Vali Bilmez: Bölgede ilk yerleşik hayata geçen Müslüman ahali Pinyanişilerdir


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)İRAN, Irak ve Türkiye'nin birçok ilinde 3 milyona yakın mensubu bulunan Pinyanişi Aşireti, Van'da dernek açtı. Açılışta konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Bölgede ilk yerleşik hayata geçen, ilk şehirleşen Müslüman ahali Pinyanişilerdir" dedi.
İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki açılışa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Pinyanişi aşiretinin kanaat önderleri Teoman Zeydan, Orhan Pirozbeyoğlu, Yüksekova'nın Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, İran'daki Pinyanişileri temsilen Behruz Paki ve Van'daki Kadim Aşiretler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ezdinan aşireti lideri Salih Özbek'in yanı sıra vatandaşlar katıldı. Açılış sonrası kalabalık, yemekli toplantı için otele geçti. Bir dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından, Pinyanişi aşiretinin tarihçesi ve vefat eden aşiret liderlerinin fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.
Pinyanişi Aşireti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Senar Yıldız, derneğin amacının insanları bir araya getirmek olduğunu anlatarak, "Aşiretimiz hakikaten çok kadim ve geçmiş tarihi altın harflerde yazılacak bir aşiret. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu yana aşiretimiz her zaman doğru olanı yapmış, ülkesinin ve bayrağının yanında olmuştur" dedi.
'AŞİRETLER BİRER SOSYAL MÜESSESEDİR'
Vali Mehmet Emin Bilmez de bölgedeki aşiretlerin birlik, beraberlik ve dayanışma için önemli olduğuna işaret ederek, "Birbirimizi sevelim, birbirimize yardımcı olalım. İnsanoğlu dinini seçebilir, insanoğlu ideolojisini seçebilir, insanoğlu yaşam biçimini seçebilir, insanoğlu yaşayacağı şehri de seçebilir. İnsanoğlu iki şeyi seçemez. Biri cinsiyet, diğeri de anne ve babasını seçme hakkı yoktur. Kim ailesine, aşiretine, milletine daha faydalıysa üstün de odur, takva sahibi de odur. Kim ailesine, aşiretine, milletine zarar veriyorsa vallahi alçak da düşük de olan odur. Onun için aşiretlerimiz bizi birbirimizi tanımamız için var olan birer sosyal müessesedir" diye konuştu.
'İLK ŞEHİRLEŞEN MÜSLÜMAN AHALİ PİNYANİŞİLERDİR'
Vali Bilmez, Osmanlı, Selçuklu, Abbasi ve Emeviler dönemlerinde devlet otoritesinin aşiretler tarafından tesis edildiğini anlatarak, "Dolayısıyla insanlar malını, canını kurmak için de bir aşiretin etrafında toplanma ihtiyacı hissetmiş. Aşiret bağı ile birbirine bağlı olan Doğu Anadolu'da genellikle akrabalık kan bağına dayanır. Ama güney sınırlarımızda, Şanlıurfa´da ise daha çok toprak merkezli bir aşiret bağı görmekteyiz. Bu bölgedeki İslamiyet'in gelişinden beri hicretin 18'inci yılında bölgedeki bütün aşiretler, gönüllü olarak Müslüman olmuş ve Müslüman olarak da yaşamış. Müslümanlar, bu coğrafyada genelde göçebe yaşamış, savaşçı olmuş, devletlerin savaşçı unsurları olmuş. Ama 1800'lerden sonra göçebe toplumlarımız yavaş yavaş şehirleşmeye başladılar, yerleşik hayata geçtiler. Pinyanişi aşireti de 1600'lerde Botan bölgesinden Hakkari ve bu bölgeye gelen Berjene ve Broki aşiretleri gibi köken itibariyle oradan çıkma. Ama bu bölgede ilk yerleşik hayata geçen, ilk şehirleşen Müslüman ahali Pinyanişilerdir. Belki de en son yerleşik hayata geçen aşiretimiz de Ertoşilerdir. O yüzden Ertoşilere toplum içinde hala Koçer de diyebiliyoruz. Aşiretler, bugün artık modern devletlerin bölgede tesis edilmesi için insanlarımızın birliği ve beraberliği için çok önemli rol üstlenmektedirler" dedi.
Pinyanişi aşireti kanaat önderi Teoman Zeydan ise mensubu olduğu aşiretin ülke ve bölge için önemli hizmetlerde bulunduğunu belirtti.
Orhan Pirozbeyoğlu ise derneğin kuruluş amacının insanların bir araya getirip, taziye ve düğünlerinde birlik ve beraberliklerini sağlamak olduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından açılışa katılan binlerce kişiye yemek ikramında bulunuldu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-12-25 15:16:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Bilmez: Bölgede ilk yerleşik hayata geçen Müslüman ahali Pinyanişilerdir
YEREL HABERLER Vali Bilmez: Bölgede ilk yerleşik hayata geçen ...
Omzu kırılan çoban için seferber oldular
YEREL HABERLER Omzu kırılan çoban için seferber oldular
Urartu Göz hizmet ağını genişletti
YEREL HABERLER Urartu Göz hizmet ağını genişletti
Omuzu kırılan çoban için seferberlik
YEREL HABERLER Omuzu kırılan çoban için seferberlik
Tehlike saçan buz kütleleri temizlendi
YEREL HABERLER Tehlike saçan buz kütleleri temizlendi
Erciş'te gölet dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu
YEREL HABERLER Erciş'te gölet dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu
Vanlı öğrenciler Vanlı çocukların kahramanlığını izledi
YEREL HABERLER Vanlı öğrenciler Vanlı çocukların kahramanlığını ...
Ürdün’den Türkiye’ye uzanan aşk hikayesi
YEREL HABERLER Ürdün’den Türkiye’ye uzanan aşk hikayesi
Van'da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Van'da sokak hayvanları unutulmadı
Van’da 24 kilo 450 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 24 kilo 450 gram eroin ele geçirildi
Van’da 62 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van’da 62 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız ...
Van OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Van OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
Van’da 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Muradiye Belediyesinden karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Muradiye Belediyesinden karla mücadele çalışması
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Lise öğrencilerinden adliye ziyareti
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinden adliye ziyareti
Van Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ...
Edremit Belediyesinden "fahiş fiyat ve kur indirimi" denetimi
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden "fahiş fiyat ve kur indirimi" ...
Van’da Mevlana Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Van’da Mevlana Haftası etkinliği
Van-Bahçesaray yolu yeniden ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Van-Bahçesaray yolu yeniden ulaşıma açıldı
Savcı olma hayali kuran öğrenciye cumhuriyet başsavcıdan jest
YEREL HABERLER Savcı olma hayali kuran öğrenciye cumhuriyet ...
Fabrika gibi çalışan okulun cirosu 3,7 milyon liraya ulaştı
YEREL HABERLER Fabrika gibi çalışan okulun cirosu 3,7 milyon liraya ...
Vaka sayısının sıfır olduğu Çatak’ta 3. doz aşı seferberliği
YEREL HABERLER Vaka sayısının sıfır olduğu Çatak’ta 3. doz aşı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.