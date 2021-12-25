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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da Ahi Evran-i Veli sergisi

İHA

Van'da Ahi Evran-i Veli sergisi

Van'ın İpekyolu Belediyesinin düzenlemiş olduğu kültür ve sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.
Her hafta sonu İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinliklere bu hafta Ahi Evrani Veli ve Kültür Yaşam Sergisi etkinliği ile devam edildi. İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VESOB) ve Van Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen Ahi Evrani Veli ve Kültür Yaşam sergisinin açılış törenine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, eşi Cansu Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VESOB) Başkanı İsa Berge, Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Neşe Evliyaoğlu, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Duman ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Sosyal, iktisadi ve siyasi hayatımızı etkileyen; Anadolu’nun yurtlaşmasında ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynayan, bu sebeple Türkİslâm tarihinin önemli şahsiyetlerinden olan Ahilik Teşkilatının da kurucusu Ahi Evrani Veli'nin Van'da bu tarz bir etkinlikle anılması ilgiyle karşılandı. Serginin açılışında bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez "Esnaf odamızın, İpekyolu Belediyemizin ortak düzenlediği 2021ahilik yılı nedeniyle değişik meslek gruplarına ait sanatkarlarımızın sembolik de olsa üretimini yaptığı eserleri sergilediği güzel bir sergi oldu. Bugünlerde her zamankinden daha çok ahilik kültürüne esnafımızın sarılması lazım. Esnafımız sadece bizim medeniyetimizde tüccar değildir. Aynı zamanda örnek şahsiyettir. Özel yaşantısıyla, tartısıyla, ibadeti ve sosyal yönüyle gençlere, çıraklara, vatandaşlara, müşterisine güvenilir rol model insanlardır. İnşallah tekrar o ruhu hep birlikte yakalarız. Ahilik kültürünü zedeleyen anlayışlardan uzak durmamız lazım. Hele son zamanlarda fiyatları günlük yükselten, stok yapmaya çalışan esnafımızı da Ahilik kültürüne uygun davranmaya davet ediyoruz. Diğer esnafımızın da böyle yanlış yapanlar üzerinde baskı oluşturması gerektiğine inanıyorum. Ahilik kültürü ile davranan esnafımızın Rabbim hem kazancını bereketli kılsın hem de sayılarını artırsın" diye belirtti.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ise Ahi Evran'ın Anadolu'da çok sevilen bir deri işletmecisi olduğunu vurgulayarak, "İlimizdeki esnafımızla birlik ve beraberlik içerisinde onlardan gelen talep ve önerilerle hareket etmenin çabası içerisindeyiz. Esnafımızla birlikte el ele vererek tıpkı Ahi Evrani Veli gibi kardeşliğin, cömertliğin, yiğitliğin, fedakârlığın, doğruluğun, dürüstlüğün, kalitenin, üretimin, ahlâkın, sanatın, aklın ve bilimin esas alındığı bir esnaf potansiyeli oluşması için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Esnafımız bunun için gereken özveriyi zaten ziyadesiyle göstermektedirler. Bizler de onların kalkınması için gereken önem ve hassasiyeti göstereceğiz" dedi.
Sergi ney dinletisi ve ahilik şed kuşanma merasiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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