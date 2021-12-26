Kaymakam Kundakçı'dan güvenlik güçlerine destek

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, ilçede görev yapan tüm güvenlik güçlerine yağmurluk hediye etti.

Bahçesaray'a geldiği ilk günden beri herkesimin kalbinde taht kuran Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, güvenlik korucularıyla bir araya gelerek onlara yağmurluk hediye etti. Büyük bir özveriyle görevlerini yürüten korucuların yağışlı havada fazla etkilenmemeleri için harekete geçen Kaymakam Kundakçı, temin ettiği yağmurlukları onlara hediye ederek görevlerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.