Gürpınar'da mahsur kalan avcılar kurtarıldı

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Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Gürpınar kırsalında mahsur kalan avcıları kurtardı.

Van'da avlanmak için Gürpınar ilçesi Gölardı Mahallesi kırsalına giden 4 genç araçlarıyla arazi yoluna girince mahsur kaldı. Araçları kara saplanan avcılar kendi imkanlarıyla çıkamayınca Van Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi. Bölgeye en yakın birim olan Edremit şantiyesine bağlı ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışma ile avcılara ulaştı. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla kurtarılan avcılar, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

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