Van’da 21 şüpheli tutuklandı

Van’da polis ekiplerince hırsızlık yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20 26 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 68 yıl hapis cezası, 7 bin 880 TL para cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 37 şahıs yakalanmış. Bunlardan 17’si adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet cep telefonu, 1 adet 75 kilogram kömür, 9 torba 25 kilogram kömür, 7 adet demir korkuluk, 1 adet demir kesme makası ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 17 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 4 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet kurusıkı mermi, 3 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından 1 aranan şahıs yakalanmış; 1 adet bıçak, 4,61 gram esrar, 11 sahte pasaport ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.