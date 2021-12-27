Van’da 21 şüpheli tutuklandı

Van’da polis ekiplerince hırsızlık yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20 26 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 68 yıl hapis cezası, 7 bin 880 TL para cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 37 şahıs yakalanmış. Bunlardan 17’si adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet cep telefonu, 1 adet 75 kilogram kömür, 9 torba 25 kilogram kömür, 7 adet demir korkuluk, 1 adet demir kesme makası ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 17 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 4 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet kurusıkı mermi, 3 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından 1 aranan şahıs yakalanmış; 1 adet bıçak, 4,61 gram esrar, 11 sahte pasaport ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.