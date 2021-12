(Özel Haber) Akdamar Adası, beyaz gelinliğini giydi

Van Gölü’nde bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akdamar Adası kar yağışının ardından oluşan beyaz görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ve ilkbaharda çiçek açan badem ağaçları, yazın gökyüzü ve Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerini cezbeden Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan Akdamar Adası, kışın da adeta beyaz gelinliğini giyerek eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Kentin en önemli destinasyonlarından biri olan ada, ziyaretçilerin yanısıra fotoğraf tutkunları da cezbediyor.

Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan, "Kar yağışı sonrası Akdamar Adası'na gelerek karlı fotoğraflarını çekiyoruz. Akdamar Adası her mevsim ayrı güzellikler sunuyor. Bizde bu güzellikler fotoğraf karelerimizle takipçilerimizle paylaşıyoruz. Herkesin buraya gelip bu gizliliği görmesini istiyoruz" dedi.

