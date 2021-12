Muradiye Şelalesi beyaz gelinliğiyle misafirlerini ağırlıyor Muradiye Şelalesi’nin kar güzelliği havadan görüntülendi

Van'ın Muradiye ilçesindeki doğa harikası Muradiye Şelalesi, beyaz örtüsüyle misafirlerine seyrine doyumsuz bir görüntü sunuyor.

Her mevsim farklı güzelliklere bürünerek ziyaretçilerin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi, kış aylarında da kar yağışıyla birlikte görenleri mest ediyor. İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta Bendimahi Çayı üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin karla kaplı görüntüsü, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri olan Muradiye Şelalesi, yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle ziyaretçilerini kendisini hayran bıraktıran, giydiği beyaz gelinliğiyle ilgi odağı oldu.

Ağrı’nın Patnos ilçesinden Muradiye Şelalesi’ni görmeye geldiğini söyleyen Süleyman Özçiçek, “Burası gerçekten dağa harikası bir yer. Her mevsim farklı bir güzellik içerisindedir. Kışın tamamen beyaza bürünüyor, sonbaharda yaprakların dökülmesiyle oluşan manzarası ve yazın serinleten havası ile her mevsim farklı bir özelliğe dönüyor. O yüzden mükemmel bir yer. Bu bölgede olup da gelmeyenler için çok büyük bir kayıp. Böyle bir doğal güzelliği görmesi ve tanıması gerekiyor” dedi.

Kastamonu’dan geldiğini söyleyen Deniz ismindeki doğasever de, “Muradiye Şelalesi’ne bayıldım. Her mevsim de gelmek istiyorum. Çünkü çok fazla güzellikleri var. Eşsiz manzaraları var. Her mevsim farklı güzel. Herkes buraya uğramalı” ifadelerini kullandı.

