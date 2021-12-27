VEDAŞ çalışanlarından kan bağışı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) çalışanları, şirket merkezine kurulan Kızılay standında “Sorumluluk Kanımızda Var” düşüncesiyle kan bağışında bulundu.

VEDAŞ ailesi olarak Kızılay’ın düzenli kan bağışçısı olduklarını ifade eden Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Geleneğimiz haline gelen kan bağışı etkinliğimize personelimizin artan katılımını görmekten dolayı oldukça mutluyum. Kan bağışına başladığımız yıllarda ilk kez kan veren çalışanlarımızdan bugün madalya almaya hak kazananlar da oldu. Sorumluluk bilinciyle gönüllü olarak yapılan bu bağışlar hastalarımıza umut oluyor. Bu nedenle sağlıklı tüm bireyleri düzenli olarak kan vermeye davet ediyorum. Bu süreçte özveriyle görev yapan Kızılay ekibine de teşekkür ederim” dedi.

29’uncu kez kan bağışında bulunan VEDAŞ personeli Mehmet Adlı ise “Şirketimizin düzenli olarak gerçekleştirdiği kan bağışı etkinliklerine gönüllü olarak katılıyorum. Kan bağışının, içerisinde yaşadığımız topluma karşı bir görev olduğunu düşünüyor, halkımızı düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kızılay’a 35 kez kan bağışı yapanlara altın, 25 kez kan bağışı yapanlara gümüş ve 10 kez kan bağışı yapanlara bronz madalya verilmektedir.

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