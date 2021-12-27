Çaldıran belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmayan sokak hayvanları için belli yerlere yiyecek bırakıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına Çaldıran Belediyesi ekipleri yetişiyor. Gece sıcaklığın eksi 20 dereceye kadar düştüğü kentte ‘Can Dostları’nı unutmayan Çaldıran Belediyesi hayvanların aç kalmaması için ilçenin dört bir yanında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Belediyemiz, kıs ayının kendisini iyice hissettirdiği bugünlerde yiyecek bulmakta zorlanan, sokak hayvanlarını besliyor. Hava sıcaklığının eksi 20'lere kadar düştüğü ilçemizde belediyemiz, sokak hayvanlarının kış aylarındaki yiyecek ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediyemiz, bir yandan sokak hayvanlarına mama bırakırken, bir yandan da toplanan artık yemeklerle aç kalan sokak hayvanlarını besliyor” dedi.

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