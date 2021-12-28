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İlkokul yakınlarında görülen sahipsiz pitbull yakalanıp, koruma altına alındı

DHA

İlkokul yakınlarında görülen sahipsiz pitbull yakalanıp, koruma altına alındı


VAN, (DHA)VAN´ın Edremit ilçesinde bir ilkokul yakınında dolaşırken görülen sahipsiz pitbull, belediye ekipleri tarafından yakalanıp, barınakta koruma altına alındı.
Edremit ilçesi Erdemkent Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve, başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeğin tehlike oluşturacağını düşünerek Van Büyükşehir Belediyesi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye gönderilen Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, sahipsiz köpeği uyuşturucu iğne kullanarak yakaladı. Köpek, hayvan ambulansıyla hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü.
'BU KÖPEĞİ İLK KEZ BURADA GÖRDÜM'
Okul çevresinde ilk kez pitbull cinsi bir köpekle karşılaştığını söyleyen Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve "Sabah saatlerinde sokakta farklı bir köpek cinsini fark ettim. Hemen Büyükşehir Belediyesi'ne haber verdim. Onlar da gelip köpeği aldılar. Bu köpeği, ilk kez burada gördüm. Sanırım son yaşanan olaylardan sonra buraya bırakıldığını düşünüyorum" dedi.
'BAKIM VE TEDAVİLERİNİ YAPIYORUZ'
Barınakta 26 tehlikeli ırkın bulunduğunu belirten Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Özge Kerem, "Bugün itibarıyla ihbar hattımıza agresif davranış gösteren bir pitbull şikayeti aldık. Ekiplerimizi hemen vakaya yönlendirdik ve müdahale ettiler. Pitbull köpeğini hayvan merkezimize getirdik. Şu an buraya gelen pitbull köpeği ile beraber toplam 26 tehlikeli ırk köpeğimiz mevcut. Köpeklerimizin bakım ve tedavilerini hepsini yapıyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA
2021-12-28 10:48:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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