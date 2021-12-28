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İpekyolu’nda ‘Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı’ düzenlendi

İHA

İpekyolu’nda ‘Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı’ düzenlendi

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi.
Berivan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zeki Taştan ve Dr. Ömer Demirbağ, İlçe Emniyet Müdürü Murat Fuçular, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Şamil Görücü, İlçe Sağlık Müdiresi Dr. Semra Gümüş ve birim müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Taştan, "Aradan geçen bu 100 yıl içinde hem Mehmet Akif'i daha iyi anladık hem İstiklal Marşı ile ilgili inanılmaz güzel yazılar çıktı. Bu bizim kitapta da ortaya koyuldu. Peki nedeni neydi? Çünkü İstiklal Marşı'nın içeriği dünyada çağırışımlara en müsait olan zengin bir metin olduğu anlaşıldı. Mehmet Akif Ersoy iyi bir veterinerdir, iyi bir dergici, iyi bir gazeteci, iyi bir maariftir. Milli mücadele dönemlerinde hatta Almanya ve Necid Çölleri'ne varıncaya kadar söylemiş olduklarıyla bağımsızlık hareketine büyük bir değer katmıştır" dedi.
Taştan, konuşmasını Mehmet Akif Ersoy'un “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiiriyle tamamladı.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demirbağ ise Mehmet Akif Ersoy hakkında konuşma fırsatı verildiği için tüm yetkililere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına teşekkür ederek, “Mehmet Akif talihsiz mustarip şairlerimizden biridir. Talihsizliği şuradan geliyor, çok bilindiği için zamanla farkında olmadan meçhule gidiyor. Her sene İstiklal Marşı'nın kabulü vesilesiyle ya da 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümü vesilesi ile Mehmet Akif maalesef geçiştirilir. Oysa başka ülkelerde bulunmayacak kapasitede, şiirde de bir deha olduğunu söyleyebiliriz. Sadece şiir yönüyle ele aldığımız zaman başka ülkelerde olsaydı taşkın bir iftiharla bütün dünyaya ilan edilebilecek bir şairdi” ifadelerini kullandı.
Program, Mehmet Akif Ersoy’un bestelenmiş şiirlerinden derlenen musiki dinletisi ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın katılımcılara teşekkür belgesi vermesinin ardından son buldu.

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